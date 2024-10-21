الإفتاء توضح حدود التعامل بين الرجل والمرأة وحكم الخلوة الشرعية

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حدود التعامل بين الرجل والمرأة وضوابطه، وكذلك حكم الخلوة الشرعية.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الشريعة الإسلامية لم تُحرِّم التعامل بين الرجل والمرأة بل سلكت طريقًا وسطًا في تحديد هذا التعامل، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتحه انفتاحا يؤدي إلى الفوضى بين الجنسين.

وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الشريعة ضبطت هذا التعامل بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، ومن بين تلك القيم أنها أمرت بحفظ حرمات الله تعالى في البصر والسمع والمشاعر، مع الابتعاد كل البعد عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم.

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