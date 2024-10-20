تحصين من القرآن يدفع وساوس الصدور.. يكشف عنه عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن بعض الأدعية التي يستعان بها لدفع وساوس الصدور.

ويقول مرزوق إن هناك أدعية كثيرة لدفع وساوس الصدور ومن أعظمها ما يوجد في هذا التحصين العظيم وقد جاء في سورة الحديد، حيث يوجد فيها آية لرد الوساوس التي تلقيها الشياطين في قلوب المؤمنين، والآية هى: قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم).

وأضاف مرزوق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مستشهدا بما أخرج أبوداود في سننه كتاب الأدب باب رد الوسوسة بسنده إلى أبي زميل قال سألت ابن عباس : فقلت : ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت : والله ما أتكلم به ، قال : فقال لي أشيء من شك؟ قال: وضحك قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين)، قال فقال لي -أي ابن عباس رضي الله عنهما - إذا وجدت في نفسك شيئا فقل (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم)، انظر سنن أبي داود ج 14 ص 10 وهو حديث حسن الإسناد انظر صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 1614.

ولفت أستاذ التفسير وعلوم القرآن إلى تعليقات كثيرة وهامة تتعلق بالعلاج من الوساوس، قائلًا: كيف لا؟ والوساوس الآن أصبحت مرض العصر، ومن هنا فسوف تكون لنا وقفات طويلة مع هذا الموضوع الهام وسوف نذكر لك أنواعا من العلاج من القرآن والسنة لو اتبعتها تخلصت نهائيا من الوساوس إن شاء الله تعالى.

وأوضح مرزوق أنه يفهم من حديث ابن عباس السابق أن من علاج الوساوس أن يقرأ المسلم حين يشعر بالوساوس أن يقرأ وحبذا لو كرر قوله تعالى (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) وهذا هو التحصين الأول فيما يتعلق برد الوساوس وما تلقيه الشياطين من شك في قلوب المؤمنين وهو من أنجع أنواع العلاج لهذه الوساوس التي تجعل المسلم في حيرة شديدة فاستعمله من الآن وواظب عليه.

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