تحصين خاص بالامتحانات تقرؤه قبل ورقة الأسئلة.. ينصح به عالم أزهري

كـتب- علي شبل:

وجه الدكتور مختار مرزوق، العميد السابق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، نصيحة مهمة لجميع الطلاب والطالبات، تدعوهم للاستعانة بالله وترديد تحصين ورد في القرآن الكريم.

ووجه العالم الأزهري نصيحته، قائلًا: إلى أبنائي في كلية أصول الدين بأسيوط بل وفي كل جامعة الأزهر الشريف وكل جامعات مصرنا الحبيبة وكل الطلاب المحبين للقرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها.. ورثنا عن شيخنا الشيخ الصاوي في معهد أسيوط الأزهري في السبعينات ما يلي:

بعد تسلمك ورقة الأسئلة وقبل قراءتها اقرأ الآية الكريمة من سورة النساء:

(ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلّون إﻻ أنفسهم وما يضرّونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة [ وعلمك ما لم تكن تعلم ] وكان فضل الله عليك عظيما).. سورة النساء

ونصح مرزوق، قائلًا: اقرأوا الآية 3 مرات.. وفي كل مرة ما بين القوسين [ وعلمك ما لم تكن تعلم ] 3 مرات .. وسوف تجدون لها تأثيرا عظيما في التذكير بما قرأتموه طوال العام.

ولفت عميد كلية أصول الدين السابق إلى أن الشيخ الصاوي كان عالما فاضلا من علماء معهد أسيوط وقد ألف ألفية في النحو والصرف، قائلًا، في منشوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: منذ أن ورثنا هذا الورد، وأنا شخصيا ولله الحمد قد التزمت به قبل كل امتحان تحريري.. وبفضل الله تعالى ثم ببركة هذا الورد ما أخفقت في امتحان تحريري قط.

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