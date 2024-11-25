رمضان عبد المعز: قبول التوبة من رحمة الله بعباده

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن من مظاهر رحمة الله تعالى قبول التوبة من العباد.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على قناة "dmc": أن من مظاهر رحمة الله قبول التوبة والعفو والمغفرة، يعني واحد عصى الله سنوات وتاب لله توبة نصوحة فيبدل الله سيئاته حسنات.

وتابع: "سيدنا عمرو بن العاص سنة 8 هجريًا عندما كان يبايع سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، لدخول الإسلام، فسأل عمرو النبي عن مصير السنوات التي قضاها في محاربة الإسلام، فقال له النبي أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يمسح ما قبله"، مؤكدًا أن هذا مظهر من مظاهر رحمة الله أنه يقبل التوبة ويغفر الذنب ويعفو عن السيئات.

وأردف: "الله سبحانه وتعالى يجازي على العمل القليل بالكثير، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها".



