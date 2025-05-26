أحكام الحج (2).. علي جمعة يوضح شرائط الحج ومتى تتوفر الاستطاعة

كتب - علي شبل:

مع اقتراب موسم الحج 2025 وأداء ملايين المسلمين فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، يوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أهم أحكام الحج الشرعية والتي يحرص الكثيرون على معرفتها قبل أداء مناسك وشعائر الفريضة الدينية.

وفي الحلقة الثانية من سلسلة حلقات ينشرها الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح فضيلة المفتي الأسبق شرائط الحج، وهي:

1- الإسلام . فلا يجوز لغير المسلم أن يحج، وأرض المناسك ممنوعة على غير المسلمين، فلابد من الإسلام في الحج، ولا يقبل الحج من غير المسلمين.

2- الوقت . أي دخول أشهر الحج، وأشهر الحج هي: (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة).

إذن فبمجرد أذان المغرب من آخر يوم من رمضان يكون وقت الحج قد دخل، فيجوز للإنسان حينئذ أن يحرم بالحج.

فلو أن إنسانا أحرم قبل المغرب، من اليوم الأخير من رمضان، فقال: (لبيك اللهم بحج) فحجه باطل، ولا اعتبار به وهو لغو، كما لو أنك قمت الآن تصلي ظهر الغد، فهذه صلاة باطلة، ورغم أنك استوفيت كل أركان وشروط الصلاة لكن الوقت لم يدخل، ولا تنعقد به الصلاة.

فيمكنك أن تبدأ المناسك أو تشرع فيها طوال شوال وذي القعدة، فإذا جاء أول شوال فحينئذ يجوز أن أقول: (لبيك اللهم بحج) ويجوز أن أحرم أيضاً، ولك حينئذ أن تظل محرما في شهر شوال كله، وشهر ذي القعدة كلها، والعشرة من الحجة، يعني سبعين يوماً.

3- البلوغ: فلو حج بك أبوك وأنت صغير –لم تبلغ الحلم- فإن هذا الحج لا يسقط عنك الفريضة، ولابد من أن تحج مرة ثانية عندما تكبر.

4- العقل: فالمجنون لا حج عليه حتى يفيق.

5- الحرية: فلا يجب الحج على العبد، فإذا تحرر وجب عليه الحج.

6- الاستطاعة: ومعناها أن يكون عندك القدرة على أن تنتقل إلى هناك، والقدرة هذه قد تكون ذاتية، وقد تكون وهبية، يعني أن يكون عندك نقود لتسافر بها، أو أن أحدًا يسفرك على نفقته، فالأمران جائزان، ويقع بهما الحج.

والاستطاعة لها أسباب: إما بالمباشرة في نفس المكلف بالصحة، أي بأن يستطيع ركوب الطائرة، وتباشر مناسك الحج.

أما المعضوب وهو المريض الذي لا يستطيع أن يستقر على وسائل المواصلات، فله يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه.

• ثم الاستطاعة أيضًا تكون في الطريق، بأن يكون الطريق آمناً، فلا تكون هناك حرب مثلا قاطعة بيننا وبين مواضع المناسك، فإن لم يتحقق الأمن على النفس أو المال أو العرض أثناء الانتقال لم يجب الحج.

• وتكون الاستطاعة أيضاً في المال، بأن يجد نفقة ذهابه إلى الحج، وإيابه إلى وطنه، لا أن تأخذ الطائرة وتسأل الناس هناك نفقتك؟ وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، فلا تترك أهلك إلا ومعهم نفقتهم.

وتكون أيضًا بأن يملك ما يقضي به ديونه، فإذا كان عندك ديون فلابد أن يكون عندك ما تستطيع أن تسدد منه هذه الديون.

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