النشرة الدينية| الإفتاء تُحذر من فتوى خاطئة منتشرة.. وعلي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد 6 ساعات

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، التي تم نشرها على مدار أمس الأحد 9 من شهر مارس.

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امتدادًا لعمالقة القراء.. وكيل الأزهر يكشف عن مفاجأة بتسجيل القرآن بصوت

مفتي السعودية يحسم جدل صلاة التراويح: أداؤها في البيت أولى أم مع الجماعة؟

هل تحريك صور الموتى بالذكاء الاصطناعي وكأنها حية حرام؟.. علي جمعة يرد (فيديو)

منها حكم وهب ثواب قراءة القرآن للأموات.. 5 فتاوى مهمة يكشف عنها مفتي الجمهورية

لليوم الثاني.. الطالب الأزهري محمد حسن يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة

حكم تنظيف وخلع الأسنان وحقنة التخدير بالفم في نهار رمضان.. الأزهر للفتوى

والدنا أوصى بالحج عنه لكن تكاليفه كبيرة ماذا نفعل؟.. أمين الفتوى ينصح (فيديو)

هل الصور المعلقة فى البيت تمنع دخول الملائكة؟.. على جمعة يجيب

بالفيديو.. علي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد ست ساعات

ملتقى "رمضانيات نسائية" باحثه بالجامع الأزهر: مرحلة الطفولة ليست مرحلة

الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا

حول مقدار زكاة الفطر.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة

أمينة الفتوى: حقن الفيتامينات لا تفطر في نهار رمضان

حكم لبس "الاسترتش أو الإسدال" في الصلاة.. علي جمعة يوضح ما يجوز وما لا

ليست غضبًا من الله .. عمرو خالد: هذه أحسن طريقة للتعامل مع ابتلاءات الحياة

هل يجوز لمرضى الزهايمر والنفسيين الصيام؟.. نائب رئيس جامعة الأزهر يجيب

أمينة الفتوى توضح حكم الكشف المهبلي في نهار رمضان

رمضان عبد الرازق: يوضح حكم الشرع في إفطار المرأة الحائض والنفساء في نهار

هل المرأة غير المحجبة يُقبل صيامها وصلاتها؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل!

"القرآن ذكر صلاة الفجر والعصر عرفنا منين باقي الصلوات؟".. علي جمعة يرد

"الإمام البصير".. أول طالب كفيف يؤم المصلين بالأزهر يأسر القلوب ويحصد آلاف