أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصل يقول" لماذا نصلي على سيدنا إبراهيم في الصلاة دونًا عن الأنبياء الآخرين؟".

رد الإحسان بالإحسان

قال أمين الفتوي، أن ذلك الأمر يأتي من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، امتثالًا لقول الله-تعالى-: "هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ".

دعاء إبراهيم لأمة النبي

وأكد أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج" فتاوى الناس"، والمذاع عبر قناة" الناس": أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة دعا لأمة سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-، ولذلك كان من المناسب رد هذا الإحسان بالإحسان من خلال الصلاة والسلام والبركة عليه.

وأوضح أن النبي-صلى الله عليه وسلم-التقى بسيدنا إبراهيم عليه السلام خلال رحلة المعراج إلى السماوات العلى، حيث سلم عليه وعلى أمته، فكان من المناسب كذلك رد هذا السلام والدعاء له بالبركة والصلاة.

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