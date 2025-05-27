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ما حكم الصلاة خلف إمام فقد الطهارة وهل يعيد المأمومون الصلاة ؟.. الإفتاء تجيب

06:41 م الثلاثاء 27 مايو 2025

دار الإفتاء المصرية

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كتب- علي شبل:

ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزم المأمومين إعادة الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ لمذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد.

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