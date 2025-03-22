20 صورة- ملتقيات ودروس دعوية ومقارئ واحتفالات دينية في الأسبوع الثالث من رمضان بالجامع الأزهر

مصراوي:

قام الجامع الأزهر في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المعظم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية، وذلك في إطار الخطة الدعوية المعتمدة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وبحضور يومي لفضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة من الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

أوضح د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، أن الجامع الأزهر عقد خلال الأسبوع الماضي ثمانية عشر درسًا وملتقىً، استضاف خلالها نخبة من علماء الأزهر الشريف، وأعضاء لجنة الفتوى الرئيسة، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ووعاظ وواعظات مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عقب صلاتي الظهر والعصر.

وتابع: كما ألقى أعضاء هيئة كبار العلماء، الخواطر الإيمانية عقب الثمانِ ركعات الأُول من صلاة التراويح، وعقب صلاة التراويح عقد الجامع الأزهر ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة والذي استضاف فيه فيه نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، وذلك لمناقشة بعض القضايا الفقهية والعقائدية التي تُثار من البعض، وفتح باب الحوار والرد على أسئلة الجمهور ويتم بثه مباشرة على صفحة الجامع الأزهر.

من جانبه ذكر د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن مبادرة إفطار الطلاب الوافدين يوميًّا في رحاب الجامع الأزهر، هي الأبرز من بين الفعاليات الرمضانية، حيث نجحت إدارة الجامع في توزيع 35 ألف وجبة إفطار على طلاب الأزهر الوافدين، بواقع ما يزيد على 150 ألف وجبة إفطار طوال أيام الشهر المبارك، بحضور يومي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وقيادات الجامع الأزهر.

وأضاف: كما شهد الجامع الأزهر، إقبالا كبيرًا من المصلين المصريين والوافدين، الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر، والتي اكتظت فيها أروقة الجامع الأزهر وساحاته بآلاف المصلين من مختلف دول العالم، حيث تؤدَى صلاة التراويح هذا العام بواقع 20 ركعة يوميًّا، يؤديها ٥ قرّاء يوميًا، وخلال نهاية الأسبوع شهد الجامع الأزهر إقامة صلاة التهجد بواقع جزء كامل في الليلة الواحدة بالقراءات العشر يؤديها 4 قراء من أندى الأصوات.

كما تضمنت فعاليات الجامع الأزهر في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، عقد 42 مقرأة للقرآن الكريم بقراءة الإمام حفص والقراءات العشر، للرجال والسيدات بالحضور المباشر وعن بعد، إضافة إلى مقرأة خاصة بالطلاب الوافدين ومقارئ يومية بجميع فروع الرواق الأزهري، والتي تُعقد للعام الثاني على التوالي بالجامع الأزهر، ومقارئ بجميع فروع الرواق الأزهري بالمحافظات، إضافة إلى احتفال الجامع الأزهر بذكرى غزوة بدرٍ الكبرى وفتح مكة، والذي شهد حضور لفيف من قيادات الدولة وعلى رأسهم د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورعبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.