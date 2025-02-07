الإفتاء: يجوز صيام القضاء في شعبان ولو كان الشهر كله

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام القضاء في شعبان لمن عليه أيام من رمضان لم يصمها، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز شرعًا أن يقضي المسلم ما عليه من الصيام في شهر شعبان ولو بصيام الشهر كله أو بعضه.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بما ورد عن السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "ما كُنتُ أقضي ما يَكونُ عليَّ من رمَضانَ إلَّا في شعبَانَ حتَّى تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ" أخرجه البخاري.

وكان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أكد أن شهر شعبان من مواسم الخيرات، لافتا، في فتوى سابقة، إلى أن النبي ﷺ كان يستقبل شهر شعبان استقبالًا خاصًا ويخصه بمزيدٍ من الصيام والعبادة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: "كان النبي ﷺ يصوم حتى نقول إنه لا يُفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم".

واستدرك لاشين، مضيفا أن بعض الروايات صرحت بصيامه كله ففي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله -ﷺ- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَان" وزاد البخاري: "كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ".

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه لما سُئل ﷺ عن ذلك -كما في حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه أحمد والنسائي- قلتُ يا رسول الله: "لم أرك يا رسول الله تصوم من الشهور كما تصوم من شعبان قال: ذاك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم".

اقرأ أيضًا:

حكم قراءة القرآن من غير وضوء.. أمين الفتوى يوضح

هكذا علمنا النبي.. دعاء لسداد الدين ولو كان مثل جبل أحد

هل كثرة المصائب وتعسير الرزق وصعوبات الحياة دليل علي عدم رضا الله عنا؟.. عمرو خالد يوضح

عالم أزهري يحذر من حديث منتشر: غير صحيح ومكذوب عن النبي