هل صب الماء الساخن في الحمام يضر الجن؟..محمد على يوضح

كتب-محمد قادوس:



هل صب الماء الساخن في الحمام يضر الجن؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده على المسلم أن يحترز من صب الماء الساخن في الحمامات أو غيرها ؛ لئلا يصيب الجن وهو لا يعلم ، فيصيبونه بأذى ، ومثل هذا يعرف بالتجربة ، ولا نعلم فيه شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .



وأضاف علي في رده لمصراوي: إن احتاج المسلم إلى صب الماء الحار: فليقل : بسم الله عند صبه للماء قبل دخوله للحمام، فإنه بذلك يكون قد نبههم وحمى نفسه ببركة بسم الله.



وذكر الله من الأسباب تطرد الشياطين وتمنع شرهم ، كما شُرع الذكر عند الاضطجاع ، وعند دخول المنـزل وعند الخروج ، وعند دخول المسجد ، وعند الخروج منه ، وكذلك عند دخول الخلاء.



يقول ابن تيمية رحمه الله : " وَصَرْعُ الْجِنِّ لِلْإِنْسِ هُوَ لِأَسْبَابِ ثَلَاثَةٍ : تَارَةً يَكُونُ الْجِنِّيُّ يُحِبُّ الْمَصْرُوعَ فَيَصْرَعُهُ لِيَتَمَتَّعَ بِهِ ، وَهَذَا الصَّرْعُ يَكُونُ أَرْفَقَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَسْهَلَ ، وَتَارَةً يَكُونُ الْإِنْسِيُّ آذَاهُمْ إذَا بَالَ عَلَيْهِمْ أَوْ صَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءً حَارًّا ، أَوْ يَكُونُ قَتَلَ بَعْضَهُمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذَى، وَهَذَا أَشَدُّ الصَّرْعِ ، وَكَثِيرًا مَا يَقْتُلُونَ الْمَصْرُوعَ ، وَتَارَةً يَكُونُ بِطَرِيقِ الْعَبَثِ بِهِ كَمَا يَعْبَثُ سُفَهَاءُ الْإِنْسِ بِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ".





