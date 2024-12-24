الشيخ أحمد خليل: الاحتفال برأس السنة جائز بضوابط شرعية

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا ما دام يتم في إطار الضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يعارض مظاهر الفرح والاحتفال إذا كانت متوافقة مع القيم الإسلامية ولا تتضمن مخالفات دينية.

وأوضح خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن من يريد أن يحتفل بهذه المناسبة يمكنه أن يجعلها فرصة للتقرب إلى الله-سبحانه وتعالى-، بالصلاة والدعاء، مشيرا إلى أنه من المستحب أن يصلي المسلم ركعتين ويدعو الله بما يشاء من الخير لنفسه وأهله وأمته، راجيًا عامًا مليئًا بالبركة والنجاح.

كما شدد على أهمية تجنب الإسراف والتبذير، حيث قال الله تعالى: "ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين"، داعيا إلى الابتعاد عن المحرمات مثل شرب الخمر أو إقامة الاحتفالات التي تحتوي على ممارسات تخالف الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الاحتفال ينبغي أن يكون نابعًا من قيم إسلامية تعزز الهوية ولا تتعارض معها، مشيرا إلى أن خلاصة أقوال العلماء إذ عد مناسبة اجتماعية ومشاركة وطنية، وما دامَ لا يُلزِم المسلمين بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات تخالف عقائد الإسلام أو يشتمل على شيء محرم فليس هناك ما يمنعه من جهة الشرع.

وختم حديثه بالدعوة إلى استغلال هذه المناسبة لنشر المحبة والسلام بين الناس، مع التأكيد على ضرورة أن تكون أفعال المسلم دائمًا في إطار رضا الله عز وجل.

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