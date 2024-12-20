الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها وهل تجوز قراءتها سرا أو جهرًا.

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها مستحبة، ويبدأ وقت قراءة سورة الكهف من غروب شمس ليلة الخميس، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا، فهي مما اختص به يوم الجمعة.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» رواه البيهقي.

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