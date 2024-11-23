داعية إسلامي:الصلاة على النبي تعبير عن حبنا وامتنانا لرسول الله

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، على أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أنها ليست مجرد كلمات تُردد، بل هي تعبير عميق عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وامتناننا له ولرسالته.

وقال الداعية الإسلامي"اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية"، مشيرًا إلى أن هذا الدعاء يعكس التوسل إلى الله عز وجل بأن يصلي على النبي الذي جاء رحمة للعالمين.

وأضاف الطلحي خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": إن النبي- صلى الله عليه وسلم-هو الياقوتة المتحققة، وهو مركز الفهوم والمعاني، مؤكداً أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل يعكس كماله وجماله الذي لا مثيل له، وأن رسول الله هو "نور الأكوان المتكونة" والذي جاء ليضيء لنا الطريق ويهدينا إلى الحق.

وتابع الداعية قائلاً: صاحب الحق الرباني، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحق الذي أوحاه الله عز وجل إليه، وكل ما قاله هو حق، والصلاة على النبي تعد دعاءً مباركًا له ولأمته، وهو أمر مستحب في الإسلام.

وأشار الطلحي إلى أن الصلاة على النبي تكون وسيلة لتحقيق التقرّب إلى الله سبحانه وتعالى، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو "صاحب الحق الرباني" الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.