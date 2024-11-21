داعية يوضح حكم دخول الحائض المسجد؟

كتب-محمد قادوس:

حكم دخول الحائض المسجد ؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد و لبثها فيه، فعنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن المسجد: فإني لا أحله لحائض ولا جنب.

وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا الحدث أن عائشة كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، وإنما أخبرها أن إدخالها ليدها فقط في المسجد لا يعد دخولا فيه.

وأضاف على في رده لمصراوي: وقراءتها للقرآن عن ظهر قلب أو بمسك المصحف بحائل دون مس له مباشرة بيدها فهو محل خلاف بين أهل العلم، فذهب جماهير العلماء إلى منعها من ذلك، واستدلوا بقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. رواه أحمد.

وأوضح الداعية أن بعض العلماء قد ذهب إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، لأن حيضتها تطول، بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.

وأكد أن هذا القول هو أقرب للصواب لعدم وجود الدليل الصريح الذي يمنعها من قراءة القرآن، وقياسها على الجنب فيه نظر، وعليه فيجوز للحائض قراءة القرآن ولا يجوز لها المكوث في المسجد.

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