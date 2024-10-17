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أمين الفتوى يرد على سعاد صالح: القول بردة ملحن ومغني القرآن لا يليق بالعلماء

04:06 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الدكتور هشام ربيع

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كتب- محمد قادوس:

انتقد الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما قالته الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر للفتوى، حول تكفير من يغني ويلحن آية من القرآن الكريم، ومطالبتها بتطبيق حد الردة عليه.
وأكد أمين الفتوى، أنَّ وصف مَن يفعل ذلك -ولو متعمِّدًا- بالكفر والردة أمر غير صحيح، والتجرؤ على إصدار أحكام الكفر على المذنب والعاصي أَمرٌ مُحرَّم شرعًا، ولا يليق بأخلاق العلماء.
وأضاف ربيع في رده لمصراوي: على الرغم من شَنَاعة هذا الأمر وخطورته والتَّعدِّي الحاصل مِن فاعله أن أدلة الشرع الشريف قد تضافرت على وجوب الاحتياط في تكفير المسلم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: 94].
وأكد أمين الفتوى، لا يجوز غناء وتلحين آية من القرآن الكريم بأي صورة مِن الصور أو إخراج الآية عن الطريقة الصحيحة للتلاوة. وحكم مَن يفعل ذلك أنه آثمٌ وعليه ذنب، ويجب أن يستغفر الله ويتوب إليه.
وأوضح ربيع أن الحكم بالردة ليس متروكًا لآحاد الناس، وإنما هو مِن اختصاص القضاء، فلا يجوز وصف أحدٍ بأنَّه مرتدٌ إلَّا بعد صدور حكم قضائي بذلك. والله أعلم.

الدكتور هشام ربيع دار الإفتاء المصرية سعاد صالح
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