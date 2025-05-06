رفاهية لا مثيل لها.. 16 صورة ساحرة لـ أجمل فنادق في العالم

في عالم الضيافة الفاخرة، تتألق بعض الفنادق التي تتربع على قمة الفخامة والجمال، مقدمة لضيوفها تجارب إقامة استثنائية.

فيما يلي، إليكم أجمل فنادق في العالم، وفقا لموقعي "venuereport" و"pocketwanderings".

فندق سوهو هاوس، إسطنبول

في إسطنبول، يتألق فندق سوهو هاوس، قصر يعود إلى القرن التاسع عشر، يتميز الفندق بلوحات جدارية أصلية في قاعة المدخل والقاعة الكبرى تصور مشاهد من الأساطير اليونانية، مما يضفي عليه طابعا أسطوريا فريدا.

فندق أمان، فينيسيا

أما في البندقية، يقع فندق أمان، قصر يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، يتسم بزخارفه الفاخرة وسحره، حيث يضم عشرين غرفة فقط مزينة برخام غني وجداريات مرسومة يدويا وتفاصيل معمارية تروي قصصًا من الماضي العريق.

فندق سافوي، البرتغال

فندق سافوي بالاس الخيار الأمثل للإقامة الفاخرة في البرتغال، يستوحي الفندق تصميمه من التراث الغني للجزيرة، ويتميز بديكورات داخلية فخمة، وأجنحة مريحة، ومطاعم عالمية المستوى تقدم أشهى المأكولات.

تأسس فندق سافوي بالاس في عام 1912 على يد رجل الأعمال خوسيه أفلين فارينيا من خلال شركته "مجموعة ماديرا إيه إف إيه".

جميرا برج العرب، دبي

يضم الفندق أجنحة فندقية فاخرة فقط، وكل جناح مؤلف من طابقين على الأقل، ما يوفر مساحة وخصوصية استثنائية، كما يتميز بتصميمه المعماري المستوحى من شراع السفينة العربية التقليدية.

بالإضافة إلى، توفر جميع الأجنحة إطلالات خلابة على الخليج العربي من خلال نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف.

فندق رويال منصور، مراكش

يتربع فندق رويال منصور كتحفة معمارية للفخامة والتميز، حيث تتسم الغرف بتصاميمها الفريدة، ما يوفر للنزلاء أقصى درجات الراحة والخصوصية.

كما يضم الفندق مجموعة من المطاعم الراقية التي تقدم أشهى المأكولات، ويوفر أيضا سبا فاخر.

فندق ماندارين أورينتال، بانكوك

في بانكوك، يمثل فندق ماندارين أورينتال ملاذا للهدوء والأناقة، يتميز بتصميم يحتوي على خيارات وألوان هادئة.

ما يميز هذا الفندق أيضا هو الخدمة الاستثنائية التي يقدمها فريق عمل محترف ومتفان، يحرص على تلبية أدق احتياجات الضيوف.

فندق فور سيزونز، المالديف

يوفر فندق فور سيزونز المالديف لضيوفه فرصة فريدة لإقامة الحفلات على الجزيرة، واستضافة الفنانين الذين تفضلهم، كما يمثل وجهة مثالية لعشاق البيئة البحرية.