يعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارا حول العالم، ومع تزايد الإقبال على تناوله، ظهرت العديد من الأنواع والأصناف التي تختلف في مذاقها ومكوناتها وخصائصها الغذائية، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير، وفقا لـ "capetownetc" و "republicworld".

شاي روسي مكسيكي

تبدأ عملية تحضيره بضغط أوراق الشاي الأسود وتشكيلها في هيئة أقراص صلبة ومضغوطة تشبه الصخور في قوامها.

وتستخدم هذه الأقراص في إعداد المشروب، حيث يتم تفتيتها أو إذابتها في الماء الساخن بطريقة تشبه استخدام مكعبات السكر في المشروبات، للحصول على نكهة الشاي المميزة.

ولتحضير هذا النوع من الشاي، يتم بشر طرف قرص الشاي للحصول على كمية مناسبة منه، ثم يضاف إليه الماء المغلي حتى يكتسب اللون والنكهة المميزة للمشروب.

شاي الطماطم بالنعناع

يتكون هذا الشاي من الطماطم والنعناع، ويعد مشروبا فريدا من نوعه يجمع بين النكهة المنعشة للنعناع والمذاق المميز للطماطم. وغالبا يفضل تناوله مع بعض البسكويت.

شاي روث الباندا

يعرف شاي روث الباندا بأنه من أغلى أنواع الشاي في العالم، وقد نشأ في الصين.

وتقوم فكرته على استخدام روث حيوان الباندا كسماد طبيعي لنمو نباتات الشاي، ما يسهم في إنتاج شاي بنكهة مميزة وغير تقليدية.

شاي دم التنين

يتم تحضير هذا الشاي من نباتات استوائية تعطي لون أحمر داكن جدا يشبه الدم، لذلك سمي بهذا الاسم. كما أن طعمه عشبي قوي وغريب.

شاي الزبدة

هو مشروب يحضر من الشاي الأسود مع زبدة الياك والملح، ويتميز بقوامه الدسم وطعمه الغني.

ويستهلك بشكل شائع في المناطق الجبلية الباردة لتزويد الجسم بالطاقة ومساعدته على التدفئة.

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