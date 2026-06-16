في خطوة جديدة تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مفاهيم الاستدامة، أعلنت مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال إطلاق منصة "Women&Co" في مصر، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى توسيع فرص العمل أمام النساء، وتعزيز الشمول الاقتصادي، وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وجاء الإعلان خلال فعالية موسعة شهدت حضورًا حكوميًا ودوليًا رفيع المستوى، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات التنموية والمنظمات الدولية.

إطلاق المنصة بمشاركة واسعة من مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين

شهدت فعالية الإطلاق حضور عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة، من بينهم دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومي محمود، المدير العام لمركز تنمية أعمال المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب الدكتور محمد أبو نار، رئيس قطاع البرامج والتأثير بمؤسسة باثفايندر إنترناشيونال.

كما شارك في الحدث ممثلون عن مؤسسات دولية وتنموية بارزة، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة كير الدولية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومؤسسة التمويل الدولية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وبنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

منصة لدعم الشمول الاقتصادي وتمكين المرأة

تسعى منصة "Women&Co" إلى تقديم نموذج عملي لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، من خلال فتح آفاق جديدة للعمل، ودعم بيئات عمل أكثر شمولًا، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات.

وتركز المبادرة على دعم الحلول التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع إتاحة فرص أكبر للنساء في سوق العمل، بما ينعكس على رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق تنمية أكثر توازنًا.

خدمات أولية تركز على الحوكمة والاستدامة

كشفت المؤسسة خلال الفعالية عن أولى خدمات المنصة، والمتمثلة في تقديم استشارات متخصصة وبرامج لبناء القدرات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة القطاع الخاص على تطوير ممارساته في مجالات الاستدامة، وتعزيز سياسات العمل الشاملة، ودعم مبادرات المساواة بين الجنسين، إلى جانب تحسين بيئات العمل ورفع كفاءة المؤسسات.

دعم بيئات العمل وتمكين المرأة مهنيًا

تركز المنصة على تعزيز البعد الاجتماعي ضمن معايير الاستدامة، من خلال دعم بيئات عمل أكثر عدالة وإنصافًا للمرأة، وتوسيع فرصها في المناصب القيادية، وتحسين مستوى الرفاهية داخل بيئة العمل، بما يسهم في الحفاظ على الكفاءات النسائية.

كما تسعى المبادرة إلى رفع جاهزية الشركات للحصول على التمويل المستدام، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل.

توصيات لتعزيز دور المرأة داخل بيئة العمل

ضمن أهداف المبادرة، جرى التأكيد على مجموعة من التوجهات الداعمة لتمكين المرأة، أبرزها:

1- دعم التطوير الذاتي للمرأة وبناء مهاراتها المهنية.

2- توفير فرص عمل عادلة ومتكافئة.

3- تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل سوق العمل.

4- بناء القدرات في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

5- تحسين بيئات العمل لتكون أكثر شمولًا واستدامة.

6- دعم مكانة المرأة والحفاظ على استدامة تمكينها مهنيًا.

اقرأ أيضًا:

القومي للمرأة يشارك في الحدث الجانبي للصين عن تسخير التقنيات الرقمية لحماية حقوق النساء

رئيسة القومي للمرأة تشارك في مؤتمر “تحالف قيادة الأعمال بين الشرق والغرب بباريس



