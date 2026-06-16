يحرص كثير من أصحاب المنازل على توفير بيئة آمنة حول منازلهم بعد غروب الشمس، لذلك يلجأ البعض إلى تشغيل الإضاءة الخارجية بشكل مستمر حتى ساعات الصباح الأولى، وينظر إلى هذه الخطوة غالبا على أنها وسيلة فعالة لردع المتسللين وتعزيز الشعور بالأمان، لكن المتخصصين يؤكدون أن الأمر لا يقتصر على الإضاءة وحدها، بل يرتبط بكيفية استخدامها ومدى كفاءتها.

تكلفة خفية تتراكم مع الوقت

قد تبدو المصابيح الخارجية غير مؤثرة على استهلاك الكهرباء عند النظر إليها بشكل يومي، إلا أن تشغيلها لساعات طويلة وبصورة متواصلة ينعكس تدريجيا على حجم الإنفاق السنوي، وتختلف قيمة الاستهلاك بحسب عدد المصابيح المستخدمة ونوعها وقدرتها الكهربائية، لكن النتيجة النهائية غالبا ما تكون أعلى مما يتوقعه الكثيرون، بحسب موقع.ahlinsuranceagency

وفي العديد من المنازل، تنتشر وحدات الإضاءة حول المداخل والحدائق والممرات، الأمر الذي يضاعف كمية الطاقة المستهلكة عند إبقائها قيد التشغيل طوال الليل، كما أن استخدام الكشافات ذات الإضاءة القوية أو الأنظمة المعتمدة على الإضاءة الدائمة يزيد من الأعباء المالية بشكل ملحوظ.

هل الإضاءة المستمرة تمنع السرقة؟

يرتبط الضوء في أذهان الكثيرين بالأمان والحماية، لكن خبراء الأمن المنزلي يشيرون إلى أن فعالية الإضاءة الثابتة ليست مطلقة كما يعتقد البعض، فمع مرور الوقت يصبح وجودها أمرا اعتياديا لا يثير الانتباه، بل قد تساعد في بعض الحالات على كشف تفاصيل المكان ومنح المتسللين رؤية أوضح لمحيط المنزل.

في المقابل، تعد أنظمة الإضاءة المزودة بحساسات الحركة أكثر فاعلية، لأنها تعمل بشكل مفاجئ عند رصد أي نشاط غير معتاد، ما يجذب الانتباه ويزيد من احتمالية اكتشاف أي شخص يحاول الاقتراب من المنزل دون مبرر.

اختلاف النتائج بحسب طبيعة المنطقة

لا يمكن تطبيق قاعدة واحدة على جميع المناطق السكنية، إذ تلعب البيئة المحيطة دورا مهما في تحديد مدى فعالية الإضاءة الأمنية، ففي الأحياء المأهولة بالسكان والتي تشهد حركة مستمرة، يمكن أن تساعد الإضاءة في ملاحظة التحركات غير الطبيعية والتنبيه إليها.

أما في المواقع البعيدة أو قليلة السكان، فقد لا تحقق الإضاءة المستمرة الغرض المطلوب، نظرا لغياب الأشخاص القادرين على مراقبة ما يجري أو الاستجابة لأي نشاط مشبوه بالقرب من المنزل.

تأثيرات قد تزعج الجيران

إلى جانب استهلاك الطاقة، قد تتسبب الإضاءة الخارجية القوية في إزعاج السكان المجاورين، خاصة عندما تكون موجهة نحو النوافذ أو المساحات السكنية القريبة، ويمكن لهذا الأمر أن يؤثر على راحة الآخرين وجودة نومهم، خصوصاً خلال ساعات الليل المتأخرة.

لذلك ينصح المختصون بتركيب المصابيح بطريقة مدروسة وتوجيهها نحو الممرات والمداخل فقط، مع تجنب تسليط الضوء على الممتلكات المجاورة أو المساحات غير المستهدفة.

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