معلومات عن وادي الموت.. أكثر الأماكن حرارة في العالم

من ميكي ماوس إلى سنو وايت.. أشهر شخصيات الرسوم المتحركة على مر العصور

شهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في مركز إكسبو الشارقة بالإمارات إقبالا واسعا من الزوار، حيث توافد الكثيرون لمشاهدة قطعة فريدة من نوعها تصدرت المشهد داخل المعرض، بعد أن دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أغلى فستان ذهبي في العالم.

وتجمع الزوار حول الفستان الذهبي اللافت الذي قدمته مجوهرات الرميزان لأول مرة، وسط اهتمام كبير من الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور وتوثيق هذه القطعة الاستثنائية.

تفاصيل أغلى فستان ذهبي

الفستان تم تصميمه من الذهب الخالص بوزن يصل إلى 10 كيلوجرامات من عيار 21، وتقدر قيمته بنحو 5 ملايين درهم إماراتي، 70 مليون جنيه مصري، ما جعله واحدا من أبرز معروضات الدورة الحالية للمعرض.

المعرض استقطب المتخصصين وعشاق المجوهرات، بفضل ما يقدمه من قطع نادرة وتصاميم مبتكرة تعكس مستوى متقدما من الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات.

اقرأ أيضا:

"جلوبال 8000".. معلومات عن أسرع طائرة رجال أعمال في العالم

28 ألف بطة و100 كرة قدم.. أغرب أشياء قذفتها البحار إلى الشواطئ

من الكوارث إلى الجمال.. 5 أماكن مذهلة شكلتها الزلازل حول العالم







