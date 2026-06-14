يؤدي الروتين الصباحي دورا مهما في تحديد مسار اليوم والتأثير على جودة الحياة بشكل عام، حيث أن الأشخاص الذين يلتزمون بعادات صباحية منظمة يتمتعون بمستويات أعلى من السعادة والصحة والإنتاجية مقارنة بغيرهم.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز العادات الصباحية المشتركة بين الأشخاص الأكثر سعادة وذكاء، وفقا لموقع "Your Tango".

تناول فطور بسيط ومنتظم

تعد وجبة الإفطار المتوازنة من أهم العوامل التي تساعد على بدء اليوم بحيوية وتركيز أعلى، إذ يجب تناول وجبة خفيفة ومغذية في الصباح.

كما أن تناول الطعام في الصباح يساعد على تحسين الحالة المزاجية.

القراءة بدلا من استخدام الهاتف

قد يفضل الأشخاص الأكثر سعادة بدء يومهم بقراءة صحيفة أو كتاب بدلا من استخدام الهاتف المحمول مباشرة بعد الاستيقاظ، إذ تساعد هذه العادة على تنشيط الذهن تدريجيًا وتعزيز التركيز، كما تسهم في الحفاظ على الهدوء النفسي في بداية اليوم.

الاستيقاظ المبكر عادة لدى الأشخاص الناجحين

بدلاً من البقاء في السرير وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاستيقاظ، يحرص الأشخاص الناجحون على النهوض فور سماع المنبه، إذ يحددون موعدا ثابتا للاستيقاظ ويلتزمون به دون تأجيل أو الاعتماد على خمس دقائق إضافية، ما يمنحهم بداية يوم أكثر نشاطًا وانضباطًا ويعزز إنتاجيتهم منذ الساعات الأولى.

إنجاز المهام خارج المنزل مبكراً

يفضل كثير من الأشخاص السعداء إنجاز احتياجاتهم اليومية خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة عند توفر وقت كافٍ قبل بدء العمل وتمنحهم هذه العادة فرصة للاستمتاع بأوقات المساء دون التزامات مرهقة، كما تسهم الحركة والنشاط الصباحي في تحسين الصحة البدنية ورفع مستويات الطاقة طوال اليوم.

الحركة المنتظمة

تعد الحركة اليومية جزءاً أساسياً من روتينهم، سواء عبر تمارين التمدد المنزلية أو المشي الهادئ في الحي. ولا ينظرون إليها باعتبارها تمريناً شاقاً أو مهمة إلزامية، بل باعتبارها ممارسة طبيعية تعزز الوعي بالجسد وتحسن المزاج.

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كما تسهم هذه الأنشطة في فقدان الوزن وتحسين الصحة النفسية والرفاهية العامة.