إعلان

عبير فؤاد تكشف عن.. 4 أبراج محسودة وتقع في "الفخ" بسبب الجدعنة

كتبت- نرمين ضيف الله

08:30 م 24/01/2026
عبير فؤاد تكشف عن.. 4 أبراج محسودة وتقع في "الفخ" بسبب الجدعنة

عبير فؤاد تكشف عن.. 4 أبراج محسودة وتقع في "الفخ"

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن بعض الأبراج الفلكية التي ستكون أكثر عرضة للحسد خلال الفترة الحالية وحتى 14 فبراير، وعلى رأسها برج الحوت.

وأوضحت عبير فؤاد في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هذه الفترة تتطلب الحذر والانتباه، محذرة من الوقوع في مواقف أو "فخاخ" نتيجة طاقة الحسد المحيطة.

وأكدت أن هذه الطاقة السلبية ستستمر حتى منتصف فبراير، وربما تتلاشى بشكل نهائي أو تتبدد بحلول شهر مايو.

أكثر الأبراج عرضة للحسد خلال الفترة الحالية:

ابراج الابراج عبير فؤاد حسد برج الاسد برج الحوت برج الثور

إعلان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معرض الكتاب 2026.. قصور الثقافة تصدر كتاب "فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي"
أخبار مصر

معرض الكتاب 2026.. قصور الثقافة تصدر كتاب "فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي"
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
زووم

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
أخبار مصر

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
اقتصاد

كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
الصور الأولى من عزاء والدة الفنان نضال الشافعي
زووم

الصور الأولى من عزاء والدة الفنان نضال الشافعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام