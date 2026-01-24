عبير فؤاد تكشف عن.. 4 أبراج محسودة وتقع في "الفخ" بسبب الجدعنة

عبير فؤاد تكشف عن.. 4 أبراج محسودة وتقع في "الفخ"

كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن بعض الأبراج الفلكية التي ستكون أكثر عرضة للحسد خلال الفترة الحالية وحتى 14 فبراير، وعلى رأسها برج الحوت.

وأوضحت عبير فؤاد في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هذه الفترة تتطلب الحذر والانتباه، محذرة من الوقوع في مواقف أو "فخاخ" نتيجة طاقة الحسد المحيطة.

وأكدت أن هذه الطاقة السلبية ستستمر حتى منتصف فبراير، وربما تتلاشى بشكل نهائي أو تتبدد بحلول شهر مايو.

أكثر الأبراج عرضة للحسد خلال الفترة الحالية: