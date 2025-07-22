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بعد نجاحها في الثانوية بـ50%.. 10 معلومات عن سوزي الأردنية

10:33 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية (3)سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
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أعلنت البلوجر سوزي الأردنية في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" عن نجاحها في الثانوية العامة بمجموع 50% بعد رسوبها العام الماضي.

أبرز المعلومات عن البلوجر سوزي الأردنية

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن البلوجر سوزي الأردنية، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-اسمها مريم أيمن وشهرتها سوزي الأردنية.

-من منطقة المطرية.

-تبلغ من العمر 19 عاما.

-حصلت على 138 درجة من 410 في المرحلة الثانوية، بنسبة 33% العام الماضي.

-لديها شقيقة تدعى مودة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

-بدأت شهرتها بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تتشاجر مع والدها بألفاظ غير لائقة.

-تم القبض عليها بتهمة إهانة عائلتها في فبراير 2024.

-بعد التحقيقات أصدرت المحكمة حكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف.

-تمت خطبتها على شاب بلوجر يدعى طارق ولكنهما انفصلوا بعد فترة.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيوهات "إنستجرام" أكثر من ٢ مليون متابع.

-اشتهرت سوزي بتقديم محتوى ترفيهي على مواقع التواصل الاجتماعي.

سوزي الأردنية جاح سوزي الأردنية لثانوية العامة تيجة الثانوية العامة
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