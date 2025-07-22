بعد نجاحها في الثانوية بـ50%.. 10 معلومات عن سوزي الأردنية
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أعلنت البلوجر سوزي الأردنية في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" عن نجاحها في الثانوية العامة بمجموع 50% بعد رسوبها العام الماضي.
أبرز المعلومات عن البلوجر سوزي الأردنية
وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن البلوجر سوزي الأردنية، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
-اسمها مريم أيمن وشهرتها سوزي الأردنية.
-من منطقة المطرية.
-تبلغ من العمر 19 عاما.
-حصلت على 138 درجة من 410 في المرحلة الثانوية، بنسبة 33% العام الماضي.
-لديها شقيقة تدعى مودة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
-بدأت شهرتها بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تتشاجر مع والدها بألفاظ غير لائقة.
-تم القبض عليها بتهمة إهانة عائلتها في فبراير 2024.
-بعد التحقيقات أصدرت المحكمة حكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف.
-تمت خطبتها على شاب بلوجر يدعى طارق ولكنهما انفصلوا بعد فترة.
-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيوهات "إنستجرام" أكثر من ٢ مليون متابع.
-اشتهرت سوزي بتقديم محتوى ترفيهي على مواقع التواصل الاجتماعي.
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