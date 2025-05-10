أزمة منتصف الشهر.. كيف تتفادى الوقوع في فخ الإفلاس المتكرر؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

في منتصف الشهر أو أواخره، تتكرر معاناة الكثيرين، الذين يجدون رصيدهم شبه فارغ، وفواتير معلقة، والتزامات مالية تنتظر المرتب الذي لم يأت بعد.

ورغم أن الدخل يكون ثابتًا، إلا أن النفقات غالبًا ما تتجاوز المتوقع، لتترك الفرد في حالة من الضغط والتوتر.

وتعليقًا على ذلك، أوضحت الدكتورة رضوى حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي، أن هذه الأزمة، يعاني منها قطاع واسع من العاملين، يمكن معالجتها بخطوات بسيطة لكنها فعالة، تعتمد في جوهرها على التنظيم والانضباط المالي.

وقدمت "رضوى" في تصريحات لـ"مصراوي"عدة خطوات سهلة ومفيدة لتجنب أزمة منتصف الشهر التي ينفد فيها المرتب، وتتمثل فيما يلي:

حدد مسارات إنفاقك بدقة

قبل أن تفكر في الادخار أو التخطيط المالي، يجب أن تكون على دراية تامة بكيفية إنفاق أموالك، وسجل كل مصروف حتى أبسط المشتريات لمدة شهر على الأقل، وهذه الخطوة تمنحك خريطة واقعية لعاداتك المالية، وتكشف عن الثغرات التي يمكن سدّها.

صمم ميزانية شهرية تراعي أولوياتك

لا يكفي أن تعرف ما تنفقه، بل يجب أن تضع خطة مسبقة لتوزيع دخلك وفقًا للاحتياجات الأساسية والالتزامات الضرورية، كما يجب قسم الراتب بين الإيجار، الفواتير، الطعام، والمصروفات الشخصية، وترك هامشًا للطوارئ، حتى لو كان بسيطًا.

لا تنتظر الطوارئ جهز لها مقدمًا

الخطأ الأكبر هو التعامل مع الأزمات عند وقوعها فقط، حاول اقتطاع جزء صغير من دخلك شهريًا ووضعه جانبًا، حتى وإن بدا المبلغ غير مؤثر، وبمرور الوقت، سيتراكم ليصبح شبكة أمان حقيقية.

راجع التزاماتك الثابتة دوريًا

غالبًا ما تُستنزف الرواتب في اشتراكات أو خدمات متكررة نادراً ما تُستخدم، لذا خذ وقتًا لمراجعة هذه البنود واحذف غير الضروري منها، ما توفره من هذه المراجعة قد يكون كافيًا لتغطية نفقات نهاية الشهر.

لا تعتمد على مصدر واحد للدخل

في ظل تغيرات السوق وارتفاع الأسعار، لم يعد الاعتماد على راتب واحد كافيًا لدى كثيرين، لذا ابحث عن طرق لزيادة دخلك، سواء عبر عمل حر، مشروع صغير، أو استثمار مهارة تمتلكها.

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