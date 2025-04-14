عصابة بريطانية تخفي 100 كيلو كوكايين في مكان غير متوقعة- لن تتخيل

كتبت- شيماء مرسي

حاول تاجر مخدرات تهريب ما يقرب من 100 كيلو جرام من الكوكايين بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني من خلال إخفائها في كبد الأوز وصدور البط.

وحكم بالسجن 24 عاما على تاجر المخدرات البريطاني "مايكل كيتنج" بتهمة التآمر لاستيراد مخدرات من الفئة الأولى، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفشلت العملية عندما أوقف ضباط الحدود شاحنة نقل محملة بالطعام الفاخر كانت متجهة من دييب إلى نيوهافن.

وعثر على 97 كيلو جرام من الكوكايين بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني مخبأة تحت أرضية زائفة في شاحنة محملة بالطعام الفاخر.

وتبين أن كيتنج، البالغ من العمر 56 عاما والمقيم في أوكسبريدج، هو العقل المدبر للعملية، حيث استخدم شبكته العالمية للحصول على المخدرات.

وكان شقيقه، ماثيو كيتنج، البالغ من العمر 49 عاما، متورطا أيضا في هذه العملية الغريبة، بالإضافة إلى مالكي الشاحنة، جان بيير لابيل (48 عاما) وتنفير حسين ( 46 عاما).

واستخدم مايكل، المعروف باسمه المستعار على الإنترنت "بيستروكيت"، منصة الاتصالات المشفرة "إنكروتشات" في التخطيط لعمليات تهريب المخدرات.

وتضمن ذلك تلقيه صورا لقارب اشتراه كيتنج، بالإضافة إلى إشارات إلى عائلته.

كما استخدم الأخوان كيتنج نفس المنصة للتنسيق لعملية استيراد لكمية تقدر بـ 80 كيلوجرامًا من الكيتامين.

وخلال مداهمة نفذتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لمنزل مايكل، تم العثور على مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى دفتر ملاحظات بدا أنه يتضمن سجلات لحسابات منصة "إنكروتشات".

وقال مارك راف: "إن وجود كمية كبيرة من كبد الإوز وصدر البط في الغطاء أمر غير مألوف، وقد قام زملاء قوة الحدود بعمل رائع في كشفها وإخفاء الأرضية".

وأضاف: "وتعكس هذه النتيجة إصرار ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على محاسبة جميع المتورطين في استيراد المخدرات غير المشروعة، سواء كانوا مسؤولين عن التخطيط اللوجستي، أو النقل المتعمد للمواد، أو تحقيق مكاسب مالية من هذه التجارة غير القانونية".

وفي هذه القضية، نجحنا في إثبات صلة المجرمين ببعضهم البعض وتمكنا من تفكيك الشبكة الإجرامية بالكامل".

وأدانت هيئة محلفين في محكمة هوف كراون مايكل كيتنج وتنفير حسين بتهمة التآمر لاستيراد الكوكايين، وحكمت بالسجن لمدة 24 عاما على كيتنج، و10 سنوات على حسين، ولابيل 17 عاما، وماثيو كيتنغ 7 سنوات.

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