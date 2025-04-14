بـ50 مليون جنيه.. 10 صور ومعلومات مثيرة عن ساعة محمد صلاح الفاخرة

كتب- أحمد الضبع:

ظهر النجم المصري محمد صلاح وهو يرتدي ساعة فاخرة بلغت قيمتها 725 ألف جنيه إسترليني، أثناء توقيعه عقده الجديد مع نادي ليفربول لمدة عامين.

محمد صلاح، الذي أتم عامه الـ32، يعد من أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث، إذ سجل 243 هدفًا في 394 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في 2017 قادمًا من روما مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

وهو حاليًا ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، بعد أن أضاف إلى خزائنه ثمانية ألقاب مع الفريق، وما زال جزءًا أساسيًا من تشكيلة المدرب يورجن كلوب، رغم اقترابه من سن الـ32.

وكان عقد صلاح السابق على وشك الانتهاء هذا الصيف، ما أثار الكثير من التكهنات حول مستقبله، إذ كان يرد بشكل غامض على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان سيجدد عقده.

لكن الجمعة، جاء الإعلان الرسمي من ليفربول بتجديد عقده حتى عام 2027، وبقيمة تصل إلى 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ما وضع حدًا لهذه الدراما.

بينما انتشرت صور حفل تقديم عقد صلاح الجديد، لفت نظر المشجعين بملاحظاتهم الدقيقة ساعة محمد صلاح الفاخرة التي ارتداها في تلك المناسبة.

الساعة التي أثارت جدلاً بين محبي النجم المصري كانت من إنتاج شركة "ريتشارد ميل" السويسرية الفاخرة، وتحديدًا موديل RM 17-02 Tourbillon Titanium، وتتراوح قيمتها بين 725,000 جنيه إسترليني (949,999 دولارًا أمريكيًا)، ما يعادل 50 مليون جنيه مصري وهي مصنوعة من التيتانيوم عالي الجودة.

وتوصف الساعة بأنها تمزج بين التصميم العصري والطابع الكلاسيكي، وتأتي في علبة على شكل برميل مصنوعة من تيتانيوم من الدرجة 5، وهذه المادة مقاومة بشكل كبير للتآكل ومتوافقة حيويًا، ما يجعلها الخيار المثالي لعشاق الفخامة، حسبما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتبر ساعة RM 17-02 أحد إصدارات "ريتشارد ميل" المحدودة التي ظهرت لأول مرة في 2022 بعلبة سيراميك TZP مع الذهب الأحمر عيار 18 قيراطًا، وهي نسخة محدودة بـ30 قطعة، ثم تم إطلاق نسخة جديدة من التيتانيوم بدون تحديد عدد القطع، مما جعلها أكثر تميزًا.

وفي تعليقه على تجديد عقده مع ليفربول، عبر صلاح عن سعادته، قائلاً: "بالطبع أنا متحمس جدًا.. لدينا فريق رائع الآن.. كنت محظوظًا بلعب أفضل سنواتي في ليفربول، وأتمنى أن أستمر هنا لمدة عشر سنوات أخرى".

وأضاف: "عائلتي تشعر وكأنها في بيتها هنا، وكل لحظة في المدينة وفي النادي هي لحظة خاصة بالنسبة لي.. لا يوجد مكان مثل أنفيلد، والأغنية التي تسبق المباريات تضفي سحرًا على كل شيء".

صلاح أكد للجماهير أنه وقع العقد الجديد لأنه يؤمن بقدرة الفريق على الفوز بمزيد من الألقاب في المستقبل، ودعاهم إلى الاستمرار في دعمه ودعم الفريق.

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