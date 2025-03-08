تجمد حتى الموت.. امرأة تتسبب في وفاة حبيبها بطريقة لن تتخيلها

تسببت امرأة في وفاة حبيبها بطريقة غريبة، بعدما تجمد حتى الموت، إذ حبسته عاريا في شرفة منزلهما طوال الليل، في اليابان.

وأمرت المرأة "الضحية" بالخروج إلى الشرفة بينما كان عاريا، واحتجزته بها"، ما تسبب في وفاته بسبب البرد، حيث كانت درجة الحرارة في تلك الليلة 3.7 درجة مئوية.

وبحسب ndtv، ألقت الشرطة القبض على السيدة بتهمة حبس شريكها عاريا في شرفة منزلهما طوال الليل، ما أدى إلى وفاته بسبب البرد.

وقالت الشرطة في منطقة ناغازاكي جنوب اليابان، إن السيدة البالغة من العمر 54 عاما اعتقلت بتهمة الاعتداء والحبس المميت.

وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث بعد مكالمة طوارئ، وتم العثور على الرجل البالغ من العمر 49 عاما "ميتا تقريبا" في غرفة، وتم تأكيد وفاته لاحقا بسبب انخفاض حرارة الجسم.

وكانت المرأة قد هاجمت في وقت سابق شريكها، بسكين، ما أدى إلى إصابته بجروح في الأنف استغرقت أسبوعين للشفاء.

ونفت المرأة كل الاتهامات الموجهة إليها، وقالت للشرطة: "لم أفعل شيئا".

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