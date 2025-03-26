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"تكونش دهب".. علبة كحك بـ37 ألف جنيه تشعل مواقع التواصل

07:41 م الأربعاء 26 مارس 2025
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كتبت- أسماء العمدة:

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعلبة حلويات فاخرة تضم أشهى أنواع الكحك والبسكويت جدلًا واسعًا بسبب ارتفاع سعرها الذي وصل إلى 37 ألف جنيه.

في مدينة طنطا، كشف أحد المحلات الشهيرة عن عرض لعلبة "مشكل" فاخرة بسعر خيالي بلغ 37 ألف جنيه مصري، ما أثار دهشة واستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من هذا الارتفاع المبالغ فيه.

ولم تقتصر الزيادات على هذه العلبة فقط، بل شملت معظم أنواع الكحك والبسكويت في مختلف المحلات، هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وأثارت الأسعار موجة غضب واسعة بين المتابعين، إذ علق أحدهم ساخرًا: "أكيد السعر يشمل المحل نفسه"، بينما تساءل آخر: "مين هيجيبها دي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟"، فيما قال آخر: "تكونش علبة دهب".

في المقابل، رأى بعض المستخدمين أن هذه المنتجات تستهدف فئة معينة من المستهلكين الباحثين عن الفخامة، معتبرين أن السوق أصبح متنوعًا ليلبي مختلف المستويات الاقتصادية.

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