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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج الثور 9-2: مشكلات على الصعيد المهني والعاطفي

12:20 ص الأحد 09 فبراير 2025

برج الثور

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يواجه مواليد برج الثور بعض التحديات خاصة على الصعيد المهني والعاطفي، لذا يجب عليهم الانتباه إلى أمورهم المالية وتجنب التبذير، وفقا لموقع horoscope".

التوقعات المهنية لـ برج الثور

تشعر بالراحة في وظيفتك الحالية، ولكن عليك تطوير افكارك لزيادة فرص النجاح.

التوقعات العاطفية لـ برج الثور

يشهد أصحاب برج الثور اليوم انفصال مع شريك الحياة.

التوقعات المالية لـ برج الثور

أمورك المالية لا تسير وفقا لخطتك المادية، لذا فكر في طرق أخرى لزيادة دخلك.

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