هذا ما يفعله الإنترنت في شخصية المراهقين.. احمي أولادك

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كتبت - إيناس فوده:
يُعد غثيان الحمل من الأعراض الشائعة التي تعاني منها الكثير من النساء، خاصة خلال الأشهر الأولى. ويحدث نتيجة التغيرات الهرمونية، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالغثيان.
وفقا لذلك، نشر الدكتور أحمد عزت، أخصائي أمراض النساء والتوليد، عبر صفحته، مجموعة من النصائح الفعالة للتخفيف من الشعور بالغثيان أثناء الحمل، تضمنت ما يلي:
تجنب محفزات الغثيان مثل بعض الأطعمة والمشروبات التي تسبب الشعور بالنفور أو عدم الارتياح.
تناول مكملات فيتامين B6، إذ أوضح أن قرصين قبل النوم يمكن أن يساعدا في تقليل الغثيان.
الزنجبيل من الحلول الطبيعية الفعالة، سواء في صورة مشروب دافئ أو شاي الزنجبيل، إذ يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الإحساس بالغثيان.
تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة وخفيفة على مدار اليوم، مع تجنب الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون، لأنها قد تزيد من الشعور بعدم الارتياح.
تناول قطعة من الخبز الجاف أو البسكويت أو الفاكهة قبل النهوض من السرير، إذ يساعد ذلك في تقليل الغثيان الصباحي.
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