هذا ما يفعله الإنترنت في شخصية المراهقين.. احمي أولادك

كتبت - إيناس فوده:

يُعد غثيان الحمل من الأعراض الشائعة التي تعاني منها الكثير من النساء، خاصة خلال الأشهر الأولى. ويحدث نتيجة التغيرات الهرمونية، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالغثيان.

وفقا لذلك، نشر الدكتور أحمد عزت، أخصائي أمراض النساء والتوليد، عبر صفحته، مجموعة من النصائح الفعالة للتخفيف من الشعور بالغثيان أثناء الحمل، تضمنت ما يلي:

تجنب محفزات الغثيان مثل بعض الأطعمة والمشروبات التي تسبب الشعور بالنفور أو عدم الارتياح.

تناول مكملات فيتامين B6، إذ أوضح أن قرصين قبل النوم يمكن أن يساعدا في تقليل الغثيان.

الزنجبيل من الحلول الطبيعية الفعالة، سواء في صورة مشروب دافئ أو شاي الزنجبيل، إذ يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الإحساس بالغثيان.

تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة وخفيفة على مدار اليوم، مع تجنب الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون، لأنها قد تزيد من الشعور بعدم الارتياح.

تناول قطعة من الخبز الجاف أو البسكويت أو الفاكهة قبل النهوض من السرير، إذ يساعد ذلك في تقليل الغثيان الصباحي.

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