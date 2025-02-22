بعد اتهامه بقتلها في الأردن.. من هو كريم خالد زوج آية عادل؟

من هي آية عادل التي هزت مواقع التواصل بموتها؟.. 15 معلومة عن سيدة الأردن

ما زال الغموض يحيط بقضية المصرية آية عادل التي لقيت مصرعها في حادث مأساوي نتيجة سقوطها من الطابق السابع لمبنى سكنها في العاصمة الأردنية عمان، بينما تتهم عائلتها زوجها، كريم خالد حسن، بقتلها استنادًا إلى إصابات جسدية سابقة وردت في تقرير الطب الشرعي.

ونشرت حسابات على "فيسبوك" مقاطع فيديو من زوايا متعددة يُزعم أنها توثق الحادث عبر كاميرات المراقبة في الشارع الذي وقع فيه.

كريم خالد يتعرض لاتهامات بقتل زوجته آية عادل

وفي أول تعليق له على الحادث، نشر كريم خالد عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا نعى فيه زوجته، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله زوجتي وأم أولادي آية عادل صالح إثر حادث مروع، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويصبرنا ويصبر أبناءنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، ومع ذلك، تعرض لهجوم واسع من رواد المنصة الذين اتهموه بالتورط في قتل آية عادل، ما دفعه لحذف جميع منشوراته من حسابه.

من هو كريم خالد زوج آية عادل؟

وفقًا لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حصل كريم خالد على درجة البكالوريوس من جامعة عين شمس، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الهندسة البيئية من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وقاد كريم خالد أكثر من 70 مشروعًا في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة، كما شغل منصب مدير برنامج الشباب والابتكار في المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة بسويسرا، وكذلك المدير التنفيذي لمؤسسة بناء مصر.

ويشغل "خالد" حاليًا منصب المدير التنفيذي لمركز الإسكوا ESCWA للتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة في الأردن، كما شارك في تأسيس وإدارة أربع مؤسسات اجتماعية، وفاز بعدة جوائز دولية.