عمره 7500 سنة.. صور لـ أقدم طقم مجوهرات في التاريخ

كتبت- أسماء العمدة:

اكتشف علماء الآثار أقدم طقم مجوهرات في التاريخ، يعود إلى أكثر من 7500 عام، في كهف في بلغاريا، ويتكون من مجموعة من الخرز الذهبي الصغير، ويُعتقد أنه كان يستخدم للزينة والاحتفالات.

وبحسب شبكتي "CCN" و"Times of India"، جرى العثور على هذا الكنز الأثري في موقع تل بالقرب من مدينة فارنا البلغارية، ويُعتقد أنه يعود إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد.

ويتكون الطقم من أكثر من 3000 قطعة من الخرز الذهبي، ويعتبر أقدم دليل على استخدام الذهب في صناعة المجوهرات.

ويتميز الطقم بتصميمه البسيط والأنيق، ويعكس مهارة الصانعين القدماء في استخدام الذهب، ويعتقد العلماء أن هذا الطقم كان يستخدم للزينة والاحتفالات، وربما

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كان يحمل معاني رمزية خاصة.