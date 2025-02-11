"بدل المرتب الكبير".. لن تتوقع ما تفعله شركة يابانية مع الموظفين

كتب – سيد متولي

منذ انفجار الفقاعة الاقتصادية اليابانية في أوائل تسعينيات القرن العشرين، ظل الاقتصاد الياباني راكداً إلى جانب رواتب الموظفين، ورغم أن بعض الشركات أعلنت عن خطط لزيادة الأجور الأولية على أمل جذب المواهب الجديدة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ببساطة لا تملك هذا الخيار لأن ميزانياتها لا تسمح بذلك.

ومن أجل المنافسة مع الشركات الكبيرة، يتعين على هذه الشركات أن تفكر خارج الصندوق وتقدم مزايا جذابة وغير تقليدية في بعض الأحيان للموظفين المحتملين.

ومؤخرا، ذاع صيت إحدى شركات التكنولوجيا الصغيرة في أوساكا من خلال تقديم المشروبات الكحولية المجانية لموظفيها أثناء ساعات العمل وإجازات صداع الكحول لتصفية أذهانهم، بحسب odditycentral.

وعادة ما يُنظر إلى تناول المشروبات الكحولية أثناء العمل باستياء، ولكن الأمر ليس كذلك في شركة Trust Ring Co., Ltd.، وهي شركة تكنولوجيا صغيرة في ميدوريباشي، أوساكا.

وهنا، يحضر المدير بنفسه المشروبات الكحولية ويحتفل بها مع موظفيه بكل سرور كجزء من ميزة خاصة تهدف إلى جذب المواهب الشابة، وإذا تناول بعضهم مشروبًا أو مشروبين أكثر من اللازم، فيمكنهم استخدام "إجازات صداع الكحول" للحضور إلى العمل في وقت متأخر، دون طرح أي أسئلة.

"لأنني استخدمت نظام "إجازة صداع الكحول"، أستطيع العودة إلى العمل في الساعة 12 ظهرًا"، هكذا صرحت إحدى الموظفات مؤخرًا لقناة كانساي التلفزيونية، "يمكنك النوم لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات إضافية والعودة إلى العمل بذهن صافٍ، أشعر أنني سأكون أكثر كفاءة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Trust Ring Co., Ltd، أنه توصل إلى هذه المزايا غير العادية لأنه لم يكن قادرًا على دفع رواتب أعلى لموظفيه، كانت محاولة التنافس مع الشركات الكبرى من حيث الرواتب معركة خاسرة، لذلك كان عليه أن يقدم للناس شيئًا يقدرونه أكثر من المال.

"يبلغ الراتب الأساسي في شركتنا 222 ألف ين، 1466 دولار، وهو يشمل بالفعل 20 ساعة من الأجر الإضافي، لذا فهو يكاد يكون الحد الأدنى للأجور"، كما قال الرئيس، "لا يمكننا زيادة الراتب الأساسي، لذا أعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يجب أن تركز على جذب المواهب ذات الأفكار المماثلة".

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