أغرب 3 قوانين حول العالم.. لن تتوقعها

كتب – سيد متولي

السفر عبر العالم أو الانتقال إلى بلد آخر مغامرة مليئة بالتجارب والثقافات الجديدة، وفي حين أن معظم القوانين واضحة وتهدف إلى الحفاظ على النظام العام والسلامة، فإن قوانين أخرى قد تكون مفاجئة وحتى غريبة تمامًا.

وبحسب sevenseasworldwide ، إليك أغرب 3 قوانين حول العالم.

منع الدجاج من عبور الطريق

تلزم ولاية جورجيا الأمريكية ملاك الدجاج بضمان عدم عبور طيورهم الطريق العام، بسبب السلامة العامة وتنظيم الحياة الريفية.

حظر مضغ العلكة

مضغ العلكة في الأماكن العامة غير قانوني في سنغافورة منذ عام 1992، وتم تنفيذ الحظر كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على النظافة العامة بعد شكاوى واسعة النطاق من الأرصفة المليئة بهذه المادة اللزجة، يحظر بيع واستيراد العلكة، باستثناء العلكة العلاجية وطب الأسنان وعلكة النيكوتين، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الصيدليات وبوصفة طبية.

فرض الابتسامة في الأماكن العامة

فرضت مدينة ميلان الإيطالية قديما، قانونا ينص على ضرورة الابتسامة في الأماكن العامة، باستثناء حالات محددة مثل الجنازات أو زيارة المرضى، ورغم أن القانون لا يطبق بصرامة في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال قائما ضمن اللوائح القانونية القديمة.