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3 أبراج الأكثر حظا بسبب ظاهرة القمر الدموي 2025

09:00 م الخميس 16 يناير 2025
3 أبراج الأكثر حظا بسبب ظاهرة القمر الدموي 2025

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كتبت- شيماء مرسي

يشهد العالم يوم 13 مارس المقبل ظاهرة فلكية فريدة وهي "خسوف القمر الكلي" حيث يتلون القمر باللون الأحمر الدموي.

ويمكن رؤية القمر الدموي في أمريكا الجنوبية وأوروبا وأستراليا وأفريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة.

وكشف موقعي "newsweek" و "timesofindia" الأبراج الأكثر حظا في خسوف القمر الكلي.

ما هو القمر الدموي؟

تحدث هذه الظاهرة عندما يمر القمر عبر ظل الأرض وينكسر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، ما يتسبب في ظهور القمر باللون الأحمر.

الأبراج الأكثر حظا:

3 أبراج الأكثر حظا ظاهرة القمر الدموي الأبراج الفلكية منوعات

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