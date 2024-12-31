حظوظ برج السرطان في 2025.. سنة التغيير والفرص الجديدة
كتبت- شيماء مرسي:
كشفت خبيرة الأبراج والتاروت عن توقعاتها لمواليد برج السرطان لعام 2025، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
وأوضحت ولاء محسن خلال لقائها مع محمد سامي عبر صفحة "مصراوي" على "فيسبوك": "سوف يتخلص مواليد هذا البرج من جميع القيود المالية".
وأضافت: "سوف يتمرد مواليد السرطان على الأوضاع والتقاليد في 2025، ولكن يجب الحذر من اتخاذ القرارات المتسرعة".
وتابعت: "يتمتع مواليد هذا البرج بشهرة كبيرة ولديهم فرصة للانتقال إلى منزل جديد".
وأردفت خبيرة الأبراج: "يحصل السرطان على فرصة سفر عظيمة وتوقيع عقود، ولكن احذر من التشاؤم".
واختتمت: "يشهد ارتباط عاطفي بداية من النصف الثاني من العام وخلافات عائلية".
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