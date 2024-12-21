6 أبراج فلكية تجد حب عمرها في 2025.. "هيودعوا السنجلة"

كتب- أحمد الضبع:

يشهد عدد من الأبراج الفلكية في العام 2025، تحولًا كبيرًا في الحياة العاطفية، وتجد الحب الحقيقي وتودع حياة العزوبية، أو "السنجلة".

ووفقًا لتوقعات محمد صبحي، خبير الفلك خلال حديثه مع "مصرواي"، ستتبدل الأقدار بالنسبة لبعض الأبراج في 2025، ما يجعلها على موعد مع علاقات عاطفية مستقرة ومثمرة، وهي: