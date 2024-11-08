سيدة تقتل زوجها وتحرق جثته.. لن تتوقع ما فعله ابنه

كتب – سيد متولي

أدانت هيئة محلفين مقاطعة شيروكي، بولاية تكساس الأمريكية، ميلودي فاريس، بقتل زوجها جاري فاريس، وهو محامٍ في منطقة أتلانتا، وحرق جثته.

وبحسب مجلة بيبول، أدينت السيدة بجميع التهم، بما في ذلك القتل العمد، والاعتداء المشدد، وإخفاء وفاة شخص آخر، والإدلاء ببيان كاذب.

ولم تظهر الأم لأربعة أطفال ،البالغة من العمر 59 عاما، أي انفعال أثناء نطق الحكم، بحسب ما أظهره مقطع فيديو .

وبدأت القضية في يوليو 2018، عندما اكتشف نجل الزوجين سكوت فاريس بقايا جاري في مزرعة العائلة التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة في ألفاريتا بولاية جورجيا، في كومة من الرماد واتصل بالشرطة.

واعتقد المحققون في البداية أن جاري عانى من حالة طبية طارئة وسقط في النار بنفسه، لكنهم غيروا روايتهم بعدما عثروا على رصاصة في أحد ضلوعه، ليعلونوا أنه قُتل في حادث غامض.

وقال سكوت في المحاكمة، واصفاً اللحظة التي اكتشف فيها رفات والده، : "صعدت ونظرت، وبدأت أرى العظام".

أخبرت ميلودي المحققين في البداية أنها لم تكن لها علاقة خارج نطاق الزواج أبدًا، لكنها غيرت بيانها لاحقًا لتقول إنها أنهت علاقة مع رجل يُدعى روي بارتون في عام 2017، وأفادت صحيفة تريبيون ليدجر أنه تم القبض على ميلودي وتوجيه الاتهام إليها في تولاهوما بولاية تينيسي في عام 2019.

وفي المحاكمة، قال المدعون إن الزوجين كانا يتشاجران بسبب المال، وشهدت إحدى بنات الزوجين الأخريات، إيميلي، بأن والدتها كانت لها علاقة أخرى في 2009 وأن علاقة والديها كانت تحت ضغط هائل، وفقًا لقناة FOX 5.

كانت ميلودي أيضًا المستفيدة من بوليصة التأمين على حياة جاري بـ 2 مليون دولار.

وأظهر المدعون أيضًا لهيئة المحلفين أن هناك دماء في منزل الزوجين، امتدت من المطبخ، إلى أسفل مجموعة من السلالم وإلى المستوى الأدنى.

وشهد الابن سكوت أيضًا أنه يعتقد أن رد فعل والدته على اكتشاف جثة جاري كان غير صادق، وقال للمحلفين: "لقد رأيت والدتي تبكي مئات المرات طوال حياتي وبدا لي الأمر زائفًا".

وفي الوقت نفسه، زعم محامي الدفاع عن ميلودي أن الابن سكوت، هو الذي قتل والده، لأنه كان يقترض المال من جاري في كثير من الأحيان، وهي نقطة خلاف في الأسرة، كما زعم أن سكوت كان المشتبه به الوحيد الذي يمتلك ذخيرة عيار 0.38، وهو نوع الرصاصة التي وجدت في رفات جاري.

ونفى سكوت ادعاءات الدفاع، وشهد بأنه لم يقتل جاري ولم يساعد في التخلص من جثته.

وبعد المرافعات الختامية في الأسبوع الماضي، ينتظر النطق بالحكم على ميلودي في ديسمبر المُقبل.

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