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مغني يتعرض لموقف محرج على "خشبة المسرح"- ماذا حدث له؟

10:01 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

كريس مارتن المغني البريطاني

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كتبت- أسماء مرسي:

تعرض كريس مارتن المغني البريطاني، نجم فرقة "كولدبلاي"، لموقف محرج أثناء إحيائه حفل موسيقي، حيث سقط بشكل مفاجيء على خشبة المسرح خلال حفله في ملبورن بأستراليا، وسط ذهول وصدمة الجمهور.

وفقًا لموقع "nbcnews"، أظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان "مارتن" وهو يقرأ اللافتات التي يرفعها الجمهور، قبل أن يتراجع خطوة إلى الخلف ويسقط فجأة.

وكشفت اللقطات أن سبب سقوطه كان اصطدامه بباب سري مخفي خلف المسرح، ما أدى إلى فقدانه توازنه والسقوط أرضا.

لحسن الحظ، تمكن أحد أفراد الطاقم من الإمساك به في اللحظة الأخيرة، ما حال دون وقوع أي إصابات خطيرة.

وعقب الحادث، قال مارتن مازحا للجمهور: "لم يكن هذا مخططا له، شكرا لكم على الإمساك بي".

وليس مارتن الفنان الوحيد الذي تعرض لموقف مشابه، ففي واقعة سابقة سقطت المغنية الشابة أوليفيا رودريجو في حفرة على خشبة المسرح أيضا.

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كريس مارتن المغني البريطاني إحيائه حفل موسيقي سقط بشكل مفاجيء
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