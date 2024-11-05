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بأقل من 12 ألف جنيه.. أرخص الثلاجات في البلاك فرايدي 2024

03:30 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    ثلاجة
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الثلاجة من الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ تعتبر جزءا رئيسيا من أي مطبخ، للحفاظ على الأطعمة من التلف.

وتتنافس دائما المواقع التجارية الإلكترونية في البلاك فرايدي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء، لذا، نستعرض لكم في السطور التالية أرخص أسعار الثلاجات.

تخفيضات الثلاجات في بي تك:

ثلاجة نوفروست وايت ويل، 430 لتر، ستانلس ستيل - WR-4385 HSS ، بسعر 23649 جنيها.

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ثلاجة سامسونج نوفروست، 419 لتر، فضي - RT40DG3110QVMR، بسعر 28429 جنيها.

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ثلاجة نوفروست وايت ويل، سعة 340 لتر، موتور انفرتر، فضي - WR-3375 HSS، بسعر 16499 جنيها.

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تخفيضات الثلاجات في أمازون:

ثلاجة سمارت FG330L-2D بفريزر علوي - 303 ليتر - اسود 11 قدم من بينجوين، بسعر 11799 جنيها.

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ثلاجة كينج بفريزر علوي من بنجوين موديل FG390L اسود 340 ليتر 14 قدم، بسعر 12683 جنيها.

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ثلاجة ميني بار 150 لتر FG200 فضي، من بينجوين، بسعر 8716 جنيها.

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تخفيضات الثلاجات في كارفور:

ثلاجه وايت بوينت انفرتر نوفروست 420 لتر - سيلفر - WPR463VS، بسعر 26999 جنيها.

اااللل

ثلاجة توشيبا نو فروست - 351 لتر - فضي - GR-EFV45-SL، بسعر 22940 جنيها.

يييي

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