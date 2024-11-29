أرخص أسعار التكييفات في البلاك فرايدي.. خصومات تصل إلى 49%

كتب- أحمد الضبع

مع بدء البلاك فرايدي، تنطلق أقوى العروض والتخفيضات على التكييفات في محال ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية.

وتقدم الشركات الكبرى مثل "جوميا" و"بي تك" و"فريش" خصومات تصل إلى 49% على مجموعة متنوعة من التكييفات بأحدث التقنيات.

عروض البلاك فرايدي على التكييفات في جوميا

- تكييف سبليت تربو 1.5 حصان بارد ديجيتال يبلغ سعره 19,969 جنيها.

- تكييف 1.5شارب بارد إنفرتر Sharp AH-XP12UHE بسعر 32,000 جنيها.

- تكييف يونيون إير MEGAFY 024_CR تبريد فقط 3 حصان، أبيض بسعر 34,649 جنيها.

تخفيضات البلاك فرايدي على التكييفات في بي تيك

- تكييف سبليت يونيون إير ميجافاي، 1.5 حصان، بارد، أبيض 012_CR _410A بسعر 34,499 جنيها، وبنسبة خصم 49%.

- تكييف سبليت ال جي، 1.5 حصان، بارد وساخن، أبيض s4-w12ja3ae، بسعر 35,999 جنيها، وبخصم 49%.

- تكييف سبليت 2.25 حصان، تبريد فقط، أبيض 500012256، وبسعر 34,499 جنيها.

أرخص عروض البلاك فرايدي على التكييفات في فريش

- ستارة هواء فريش برو 120 سم بسعر 9,321.75 جنيها، وبخصم 30%.

- تكييف فريش سبليت، تربو 1.5 حصان بارد بدون بلازما بسعر 21,401.57 جنيها.

- تكييف فريش سبليت - سمارت ديجيتال 1.5 حصان بارد/ساخن بلازما، بسعر 24,401.57 جنيها.