قصة أول فتاة ارتدت فستان زفاف أبيض في التاريخ… وكيف أصبح رمزًا عالميًا للزواج

في يوم الاحتفال به.. ما هو "عيد الشكر" وما قصة الاحتفال به؟

كتبت- أسماء العمدة:

تحلم معظم الفتيات بارتداء فستان زفاف أبيض والتألق في يوم زفافهن، لكن العديد منهن قد لا يعرفن من هي أول فتاة أطلقت هذه الموضة في العالم.

فستان الملكة فيليبا

ظهرت الملكة فيليبا، ملكة إنجلترا، بفستان زفاف أبيض في عام 1406، أثار دهشة الجميع، بسبب مظهره الذي كان ساحرًا.

لم يكن فستان "فيليبا" مجرد زي عادي، بل كان بيانًا عن الأناقة والرقي في تلك الحقبة، وكان مصنوعًا من الحرير الناعم، وجمع بين سترة أنيقة وعباءة فخمة، وكان بمثابة تحفة فنية تجسد جمال العروس الملكة، وفقًا لموقع Times of India.

أول من ارتدت فستان الزفاف الأبيض

ولكن رغم ذلك، لم تكن الملكة فيليبا هي من روّجت لهذه العادة، بل الملكة فيكتوريا، التي ارتدت فستانًا أبيض في زفافها على الأمير ألبرت في عام 1840، ما جعل هذا التقليد شائعًا في العالم أجمع.

فستان الملكة فيكتوريا

"لوحة فنية تتألق بألوانها الزاهية"؛ هذا هو الوصف الأنسب لفستان زفاف الملكة فيكتوريا، الذي كان مصنوعًا من الساتان الأبيض الناعم، يتدفق على منحنيات جسدها ويزينه دانتيل رقيق كأنه شبكة من الأحلام.

ولم يكن هذا الفستان مجرد قطعة قماش، بل كان بيانًا عن الثراء والرفاهية، ورمزًا للنقاء والحب الذي جمع بين الملكة وأميرها.

وتمّت خياطة الفستان على يد ماري بيتانس من الساتان، بينما صمم الدانتيل الذي زيّنه ويليام دايس، رئيس مدرسة التصميم الحكومية.

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