في يوم الاحتفال به.. ما هو "عيد الشكر" وما قصة الاحتفال به؟

كتبت- أسماء مرسي:

عيد الشكر أحد أهم الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجتمع الأمريكيون من جميع أنحاء البلاد في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة العائلية والدينية.

أصول عيد الشكر

يعود تاريخ عيد الشكر إلى القرن السابع عشر، وأول احتفال بهذه المناسبة تم في مستعمرة بليموث في ولاية ماساتشوستس، بعد عام قاس من الجوع والمرض، حصد المستوطنون الأوائل محصولا وفيرا بفضل مساعدة قبائل الهنود الحمر المحلية، كشكر لله على هذه النعمة، نظموا وليمة كبيرة جمعتهم مع الهنود الحمر للاحتفال معا، وفقا لشبكة "bbc" البريطانية.

طقوس الاحتفال

على مر السنين، تطورت طقوس الاحتفال بعيد الشكر، إلا أن بعض العناصر الأساسية ظلت ثابتة، ففي يوم عيد الشكر، تتجمع العائلات والأصدقاء حول مائدة كبيرة يزينها الديك الرومي المحشي، وهو الطبق الرئيسي التقليدي لهذه المناسبة، بالإضافة إلى، العديد من الأطباق الأخرى، مثل البطاطس المهروسة، والمرق اللذيذ، ومجموعة متنوعة من الخضروات، والفطائر الحلوة الشهية.

يتجاوز عيد الشكر كونه مجرد وليمة عائلية، فهو مناسبة للتعبير عن الشكر والامتنان لكل النعم التي حبا الله بها الإنسان.

وفي الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بتاريخها وتراثها، فإن عيد الشكر يذكرنا أيضا بأهمية التسامح والتعاون بين مختلف الثقافات والشعوب.

عيد الشكر في العصر الحديث

في العصر الحديث، أصبح عيد الشكر عطلة رسمية في الولايات المتحدة، ويقترن بموسم التسوق الذي يبدأ بعده مباشرة، ومع ذلك، لا يزال الكثير من الأمريكيين يحرصون على الحفاظ على التقاليد العائلية المرتبطة بهذا العيد، حيث يرون فيه فرصة للتواصل مع أحبائهم والتعبير عن امتنانهم.

ويتبعه يوم "الجمعة السوداء"، الذي يشهد أحد أكبر التخفيضات التجارية على الكثير من المنتجات، وفي هذا اليوم، يتوجه الملايين من الناس إلى المتاجر للاستفادة من العروض والخصومات الكبيرة التي تقدمها المتاجر المختلفة.

لا يقتصر الاحتفال بعيد الشكر على الطعام فقط، بل يشمل أيضا الأنشطة الترفيهية، ففي هذا اليوم، يتم بث العديد من مباريات كرة القدم الأمريكية على شاشة التلفزيون، ما يجعل من عيد الشكر يوما رياضيا بامتياز.

كما أن الرئيس الأمريكي يقوم سنويا بمنح عفو خاص لديك رومي واحد، ليحظى هذا الديك بحياة هانئة بعيدا عن موائد العشاء.

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