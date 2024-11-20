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واقعة صادمة.. وفاة مدرب قفز مظلي بطريقة مأساوية (فيديو)

10:00 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وفاة مدرب قفز مظلي بطريقة مأساوية
  • عرض 5 صورة
    واقعة صادمة.. وفاة مدرب قفز مظلي بطريقة مأساوية (فيديو)
  • عرض 5 صورة
    وفاة مدرب قفز مظلي بطريقة مأساوية (فيديو)
  • عرض 5 صورة
    وفاة مدرب قفز مظلي بطريقة مأساوية (فيديو)
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كتبت- شيماء مرسي

توفي مدرب القفز بالمظلات "خوسيه دي ألينكار ليما جونيور" في مدينة ساو كونرادو البرازيلية بعد سقوطه أثناء القفز.

وكان البالغ من العمر 49 عاما يحاول القيام بقفزة سريعة ولكنه فقد توازنه بمجرد فتح المظلة، وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسقط "ليما" على الفور من ارتفاع 820 قدما وهبط على بعض الصخور، بحسب ما ذكر موقع "ndtv".

وتعثر خوسيه في حفرة تسببت في سقوطه ووفاته.

وتحقق الشرطة حاليا في القضية وتعتقد أن معدات خوسيه كانت بها مشكلة ما أدى إلى وقوع الحادث.

وقالت شركة CSCLV في بيان: "المكان الذي استخدمه الطيار للإقلاع سيئ ومحظور وشركتنا ليست مسؤولة عن الحادث.. ورحم الله الطيار".

وكان ليما الذي خدم كمظلي في لواء المشاة المظليين التابع للجيش البرازيلي، مدربا متمرسا في القفز بالمظلات وكان يعيش في ألمانيا ولكنه كان يزور عائلته في البرازيل.

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منوعات وفاة مدرب قفز مظلي سقوط مدربة أثناء القفز
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