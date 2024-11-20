فيديو لحدث صادم.. إنسان آلي يقنع 12 روبوت بترك العمل واختطافهم

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كتبت- شيماء مرسي

أظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر كاميرات المراقبة في صالة عرض لشركة روبوتات في شنغهاي، 12 روبوتا كبيرا يتم اختطافهم من قبل روبوت من شركة تصنيع أخرى، حيث أقنعهم بترك وظائفهم واتباعه.

وتُظهر اللقطات روبوتا صغيرا يدخل صالة العرض ليلا ويتجه ببطء إلى مجموعة من الروبوتات الأكبر حجما قبل الدخول في حوار معهم، وفقا لموقع "odditycentral".

وبعد سؤالهم عما إذا كانوا يعملون لساعات إضافية، تمكن الروبوت الصغير بطريقة ما من إقناع اثنين منهم بالعودة إلى المنزل معه، ثم تبعتهم الروبوتات العشرة المتبقية.

وفي البداية، اعتبر معظم المشاهدين الفيديو مفبرك، ولكن بعد ذلك صرحت شركة الروبوتات في شنغهاي أن الفيديو حقيقي وروبوتاتها قد "اختطفت" بالفعل بواسطة روبوت تم إنشاؤه بواسطة شركة مصنعة أخرى.

وحصد الفيديو على الكثير من الإعجابات والتعليقات.

وأكد متحدث باسم شركة تصنيع روبوتات في هانغتشو أن الروبوت الصغير الذي ظهر في الفيديو كان أحد نماذجها (إرباي) وأن "الاختطاف" كان حقيقيا، لكن المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

ثم أكدت الشركة في شنغهاي أن الروبوت الصغير تمكن بطريقة ما من الوصول إلى بروتوكول التشغيل الداخلي لروبوتاتها والأذونات المقابلة له، مضيفة أنه يكاد يكون من المستحيل على الروبوت بدء محادثة واختطاف روبوتات أخرى بمفرده.

وكشفت الشركة التي تقف وراء الخاطف الآلي أن المشهد بأكمله كان بمثابة اختبار.

واتصلوا بمصنع الروبوتات في شنغهاي وسألوا عما إذا كانوا على استعداد للسماح باختطاف روبوتاتهم، ووافقوا على السماح لها بالدخول إلى صالة العرض الخاصة بها.

وتم إعطاء Erbai، وهو روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، الأمر لإقناع الروبوتات الأخرى باتباعه، وبشكل غير متوقع نفذ الأمر بالفعل.

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