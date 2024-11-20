20 صورة لـ أغرب مطاعم حول العالم- لم تراها من قبل

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كتبت- أسماء مرسي:

عالم المطاعم مليء بالمفاجآت، حيث يتنافس أصحاب المطاعم لتقديم تجارب فريدة تجذب الزوار وتثير فضولهم.

في هذا الصدد، إليك أغرب المطاعم حول العالم، وفقا لموقعي "businessinsider" و"thrillist".

مطعم مصنوع بالكامل من الجليد، الصين

في الصين، يمكن للزوار الاستمتاع بتناول وجبتهم داخل مطعم مصنوع بالكامل من الجليد، أو الاستمتاع بوجبة خاصة مصممة خصيصا لكلابهم في مطعم "كولبيبي".

مطعم المرحاض، تايوان

أما في مدينة تايوان، فيمكن للزبائن تجربة تناول الطعام بأشكال وأوان وعلى مقاعد مستوحاة من المراحيض.

مطعم خلف القضبان، إيطاليا

وفي إيطاليا، يقدم مطعم "فورتيزا ميديشيا" تجربة فريدة من نوعها، حيث يتم تقديم الوجبات من قبل سجناء حقيقيين خلف القضبان.

مطعم الروبوت، اليابان

أما في اليابان، فيمكن لعشاق الروبوتات الاستمتاع بعشاء حافل بالرقص والموسيقى بصحبة روبوتات.

وجبات في السماء

ولا تقتصر التجارب الفريدة على المطاعم الأرضية فحسب، بل تمتد إلى السماء، ففي بعض الدول، يمكن للزبائن الاستمتاع بوجبة عشاء فاخرة وهم معلقون في الهواء على ارتفاع شاهق.

تناول الطعام تحت الماء، جزر المالديف

وفي جزر المالديف، يمكن للضيوف تناول وجباتهم في مطعم تحت الماء، والاستمتاع بمشاهدة الحياة البحرية عن قرب.

مطعم أجوائه مستوحاة من المستشفيات، الولايات المتحدة

هارت أتك جريل، هذا المطعم الغريب والمميز قد ترك بصمة لا تُنسى في عالم المطاعم، ليس فقط بسبب قائمة طعامه الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، بل أيضا بسبب أجوائه المستوحاة من المستشفيات.

كما أن تصميمه الداخلي الفريد الذي يشبه المستشفى، فبدلا من ارتداء ملابس أنيقة، يُطلب من رواد المطعم ارتداء ثياب المستشفيات البيضاء، وكأنهم على وشك الخضوع لعملية جراحية.

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