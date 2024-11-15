حفل زفاف يتحول إلى كابوس.. لن تتخيل ما حدث

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، تحول يوم زفاف عروس بريطانية الذي طالما انتظرته، إلى كابوس، فبعد كل الاستعدادات والتخطيط الدقيق، فوجئت العروس، التي تدعى"كالينا ماري"، بغياب جميع المدعوين لحفل زفافها، باستثناء عدد قليل من أفراد عائلتها ومنظمي الحفل.

انتشر مقطع فيديو مؤثر على منصات التواصل يوثق لحظة دخول العروسين إلى القاعة الفارغة، حيث يظهر العروسان وهما يفتحان باب القاعة وحدهما، فيما يجلس عدد قليل من الأشخاص في القاعة، منهم من يلتقط الصور ومنهم من يؤدي بعض الأدوار الفنية.

وفي مقطع فيديو آخر، عبرت كالينا عن حزنها وصدمتها، مؤكدة أنها أصرت على إكمال حفل الزفاف رغم شعورها بالخذلان الشديد.

وكشفت كالينا عن تفاصيل الحفل، حيث أوضحت أنها كانت تخطط له منذ 10 أشهر، ودعت إليه 100 شخص، إلا أن الحاضرون لم يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة.

بالرغم من الصدمة، حاول العروسان إنقاذ اليوم محاولين خلق جو من الفرح وسط الفراغ الذي ساد المكان.

ولكن لم يكن من السهل على كالينا تجاوز هذا الحادث المؤل، وفي مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت عن حزنها واستغرابها: "استمتعنا بالحفل، لكنني لا أفهم لماذا لم يحضر أحد، ماذا فعلنا لنستحق هذا؟".

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