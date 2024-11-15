نهاية مأساوية لطالبتين أثناء الاستحمام.. لن تتوقع ما حدث لهما

كتب – سيد متولي

لقيت طالبة مصرعها ونقلت زميلتها في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، إثر تعرضهما لاختناق ناجم عن أحادي أكسيد الكربون، وذلك أثناء استحمامهما في منزلهما بحي التقدم.

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية، فإن الطالبتين، البالغتين 19 عاما، إحداهما من ضواحي خريبكة والأخرى من قلعة السراغنة، دخلتا إلى الحمام للاستحمام، لكن نقص الأكسجين وزيادة أحادي أكسيد الكربون أسفر عن هذه المأساة.

وبعد اختفائهما، أثيرت شكوك حول مصيرهما، ما دفع إلى إشعار السلطات واقتحام المنزل، ليتم العثور على جثة إحداهما داخل الحمام، فيما كانت الأخرى في حالة حرجة ببهو المنزل.

ويبدو أن "القاتل الصامت" كان السبب الرئيسي وراء هذه الفاجعة، بينما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة تفاصيل الحادث، فيما تم إيداع جثة الضحية مستودع الأموات لاستكمال الإجراءات القانونية.

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