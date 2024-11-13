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شاهد أطول فندق في العالم؟- 20 صورة تكشف

03:00 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    طوله تعدى برج إيفل
  • عرض 20 صورة
    إنارة أطول فندق في العالم
  • عرض 20 صورة
    منظر ساحر لأطول فندق في العالم
  • عرض 20 صورة
    أطول فندق في العالم صباحا
  • عرض 20 صورة
    مطعم داخلي في أطول فندق بالعالم
  • عرض 20 صورة
    شكل أطول فندق في العالم بين المباني
  • عرض 20 صورة
    شكل أطول فندق في العالم بالليل
  • عرض 20 صورة
    صورة توضح أطول فندق في العالم ليلا
  • عرض 20 صورة
    الجزء العلوي من أطول فندق في العالم
  • عرض 20 صورة
    أطول فندق حول العالم
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ساحرة من أطول فندق في العالم
  • عرض 20 صورة
    إنارة أطول فندق بالعالم في وقت الغروب
  • عرض 20 صورة
    أطول فندق في العالم بين السحاب
  • عرض 20 صورة
    أطول فندق
  • عرض 20 صورة
    مظهر رائع لأطول فندق في العالم من الداخل
  • عرض 20 صورة
    غرف أطول فندق بالعالم
  • عرض 20 صورة
    أطول فندق في العالم يخطف الأنظار
  • عرض 20 صورة
    صورة خلابة لأطول فندق في العالم
  • عرض 20 صورة
    أطول فندق في العالم بأكمله
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كتبت- أسماء مرسي:

تُعرف دبي بمعالمها شاهقة الارتفاع وهندستها المعمارية المذهلة، وفندق جيفورا يعتبر أحد أبرز هذه المعالم.

يقع الفندق في دبي، الإمارات العربية المتحدة، محاطا بأبراج شاهقة أخرى مثل برج خليفة، ما يجعله جزءا لا يتجزأ من أفق دبي المميز.

أطول فندق في العالم

يبلغ ارتفاع فندق جيفورا حوالي 1170 قدما، أي ما يعادل (356 م)، متجاوزا ارتفاع برج إيفل الشهير، ما يجعله يحمل لقب أطول فندق في العالم.

هذا الارتفاع الاستثنائي يوفر للنزلاء إطلالات بانورامية خلابة على المدينة، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة أضواء المدينة المتلألئة ليلا، أو الاسترخاء أثناء الاستمتاع بمنظر البحر الشاسع نهارا، وفقا لصحيفة "independent" وموقع "agoda".

تجربة إقامة فريدة

يوفر فندق جيفورا لضيوفه تجربة إقامة فريدة من نوعها، حيث يجمع بين الفخامة والراحة والحداثة؟، كما يحتوي على 529 غرفة فاخرة مجهزة بأحدث وسائل الراحة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات العالمية.

ويمكن للنزلاء الاستمتاع بوقتهم في المسبح، أو الاسترخاء في النادي الصحي المجهز بأحدث المعدات.

موقع استراتيجي

يقع فندق جيفورا في قلب مركز دبي التجاري العالمي، ما يجعله قريبا من أهم المعالم السياحية في المدينة، مثل دبي مول وبرج خليفة، كما يسهل الوصول إلى الفندق من خلال شبكة المواصلات العامة، ما يجعله خيارا مثاليا للمسافرين الذين يرغبون في استكشاف المدينة.



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