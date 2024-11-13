شاهد أطول فندق في العالم؟- 20 صورة تكشف

10 صور لأكبر مبنى في العالم.. فندق على شكل ديك يدخل موسوعة جينيس

أرخص الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي.. أسعار "على قد الإيد"

30 صورة.. أغرب فساتين الزفاف حول العالم- لم تراها من قبل

كل من يشتريها تموت زوجته.. قصة سيارة غريبة بيعت 22 مرة

كتبت- أسماء مرسي:

تُعرف دبي بمعالمها شاهقة الارتفاع وهندستها المعمارية المذهلة، وفندق جيفورا يعتبر أحد أبرز هذه المعالم.

يقع الفندق في دبي، الإمارات العربية المتحدة، محاطا بأبراج شاهقة أخرى مثل برج خليفة، ما يجعله جزءا لا يتجزأ من أفق دبي المميز.

أطول فندق في العالم

يبلغ ارتفاع فندق جيفورا حوالي 1170 قدما، أي ما يعادل (356 م)، متجاوزا ارتفاع برج إيفل الشهير، ما يجعله يحمل لقب أطول فندق في العالم.

هذا الارتفاع الاستثنائي يوفر للنزلاء إطلالات بانورامية خلابة على المدينة، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة أضواء المدينة المتلألئة ليلا، أو الاسترخاء أثناء الاستمتاع بمنظر البحر الشاسع نهارا، وفقا لصحيفة "independent" وموقع "agoda".

تجربة إقامة فريدة

يوفر فندق جيفورا لضيوفه تجربة إقامة فريدة من نوعها، حيث يجمع بين الفخامة والراحة والحداثة؟، كما يحتوي على 529 غرفة فاخرة مجهزة بأحدث وسائل الراحة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات العالمية.

ويمكن للنزلاء الاستمتاع بوقتهم في المسبح، أو الاسترخاء في النادي الصحي المجهز بأحدث المعدات.

موقع استراتيجي

يقع فندق جيفورا في قلب مركز دبي التجاري العالمي، ما يجعله قريبا من أهم المعالم السياحية في المدينة، مثل دبي مول وبرج خليفة، كما يسهل الوصول إلى الفندق من خلال شبكة المواصلات العامة، ما يجعله خيارا مثاليا للمسافرين الذين يرغبون في استكشاف المدينة.







4 أعراض في الساق قد تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. احذرها



أبرزها المشي.. 5 تمارين "هتخلي قلبك حديد"



أغرب من الخيال.. سيدة تبني زنزانة في منزلها بسبب ابنها



استعدوا لمفاجآت سارة.. مواليد 4 أبراج يحققون الأحلام في بداية 2025



مواليد 4 أبراج يتمتعون بخفة دم وروح مرحة.. "قعدتهم مايتشبعش منها"















